Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Володимира Зеленського.

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Про що говорив Зеленський зі Стуббом

Політики проінформували один одного про їхні контакти з партнерами, також обговорили деталі розмови із Президентом США, яка відбулася 19 травня.

Очевидно, що Росія намагається виграти час, щоб продовжувати війну й окупацію. Працюємо з партнерами, щоб тиск змушував росіян до іншої поведінки,

– зазначив Зеленський.

Він додав, що санкції мають значення, та подякував кожному, хто робить їх більш відчутними для країни-агресорки.

"Не маємо сумніву, що війна повинна закінчитися за столом переговорів. На столі мають бути чіткі та реалістичні пропозиції", – написав президент України. За його словами, Київ готовий до будь-яких результативних форматів переговорів, але якщо Росія й надалі висуватиме нереалістичні умови та підриватиме можливі результати, мають бути жорсткі наслідки.

"Сьогодні заплановані розмови й з іншими нашими партнерами", – зауважив Зеленський. До слова, 20 травня у Київ прибув кронпринц Норвегії Хокон. Це перший для членів норвезької королівської родини візит до України за майже 20 років.