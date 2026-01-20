Зеленский пока не едет в Давос, а остается в Киеве после ночных ударов России, –СМИ

Президент Владимир Зеленский пока не едет в Давос на форум Всемирный экономический форум. Он остается в Киеве в связи с массированной российской атакой.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на источники в Офисе Президента и информацию СМИ.

Отправится ли Зеленский в Давос?

Журналист Axios со ссылкой на слова украинского чиновника сообщил, что Владимир Зеленский пока остаётся в Киеве после массированных российских ударов ночью и не едет в Давос на форум ВЭФ. В Офисе Президента 24 Канала также подтвердили, что сейчас глава государства в Киеве.

Однако Зеленский может поехать в Давос, если будет двусторонняя встреча с президентом США Дональдом Трампом для подписания соглашения о восстановлении Украины.