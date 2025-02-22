Стоит отметить, что пока проект фактически не отражает партнерства между странами. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Sky News.

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Почему Зеленский пока не подпишет соглашения о полезных ископаемых

По данным источника издания, который знаком с переговорами, Зеленский не готов подписать документ по добыче редкоземельных металлов.

Соглашение еще не готово к подписанию, есть ряд проблемных вопросов, и в нынешнем виде проекта президент не готов его принять. Сегодня проекты не отражают партнерства в соглашении, а содержат лишь односторонние обязательства Украины,

– говорит украинский источник Sky News.

В то же время советник по национальной безопасности США Майкл Волц заявил, что соглашение будет заключено. Он сообщил, что якобы президент Зеленский намерен подписать его и все это увидят "в очень краткосрочной перспективе".

В издании добавляют, что участники переговоров из Соединенных Штатов также выдвинули предложение прекратить доступ Украины к спутниковой интернет-системе Starlink Илона Маска, которая является критически важной для украинских военных, если государство не согласится на договоренность по полезным ископаемым.