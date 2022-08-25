Соответствующую информацию глава государства распространил от Суспільного. На кадрах видны 12 командиров и командирш, рожденных после 1991 года.
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Зеленский показал фото командиров, рожденных после 1991 года
31-й День Независимости Украины. Наша страна борется за свою свободу более чем на 2 тысячах километров фронта. На каждом участке – молодые командиры и командирши. Ребята, которые родились и росли в свободной Украине. Такой они ее знают, такой хотят видеть в будущем. Потому и защищают сейчас,
– написал Зеленский.
В частности, в список вошли:
- Дмитрий "Да Винчи" Коцюбайло: 26 лет, командир спецподразделения "Волки Да Винчи" ВСУ, Герой Украины;
- Кристина "Кудрява": 29 лет, заместитель командира минометной батареи 4-й бригады оперативного реагирования Нацгвардии Украины;
- Александр "Шифер" Шафранский: 24 года, командир 6-й роты 2-го батальона 93-й отдельной механизированной бригады ВСУ "Холодный Яр";
- Сергей "Волына" Волынский: 30 лет, временно исполняющий обязанности командира 36-й отдельной бригады морской пехоты ВМС ВСУ;
- Алина "Алина" Михайлова: 27 лет, руководитель медицинской службы спецподразделения "Волки Да Винчи";
- Сергей "Кондрат" Кондратенко: 26 лет, командир взвода 49-го отдельного стрелкового батальона ВСУ "Карпатская Сечь";
- Андрей "Левша" Верхогляд: 27 лет, командир батальона 72-й отдельной механизированной бригады ВСУ имени Черных Запорожцев;
- Михаил "Малыш": 27 лет, сержант стрелковой сотни 49-го отдельного стрелкового батальона ВСУ "Карпатская Сечь";
- Виктория "Лиса" Кравченко: 30 лет, адъюнкт Национального университета обороны Украины имени Ивана Черняховского, имеет звание майора;
- Дмитрий "Жостик" Дудка: 25 лет, командир 1-го взвода 3-й роты 2-го батальона полка защитников "Азовстали";
- Павел Галас: 31 год, командир отделения разведывательной группы 11-го отдельного батальона Нацгвардии;
- Артем "Горячий" Горячковский: 25 лет, командир 2-й танковой роты резервной боевой группы 93-й отдельной механизированной бригады ВСУ "Холодный Яр".
Президент Украины также показал серию портретов военных командиров и командующих, рожденных во времена независимости
Фото Героев, рожденных во времена независимой Украины / Фото Алины Смутко
Важные события столицы в День Независимости
- В День Независимости в Украину приехал премьер Великобритании Борис Джонсон. Во время визита политик погасил марку ко Дню Независимости и стал членом клуба Укрзализныци.
- В этот же день на Аллее смелости в Киеве высекли имя Бориса Джонсона. Он также получил орден свободы.
- К сожалению, в День Независимости Украины россия устроила украинцам очень тревожный праздник, атакуя ракетами. В каждой области сирены раздались не менее 6 раз. Подробнее читайте по ссылке.
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