Відповідну інформацію глава держави поширив від Суспільного. На кадрах видно 12 командирів та командирок, народжених після 1991 року.

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Зеленський показав фото командирів, народжених після 1991 року

31-й День Незалежності України. Наша країна бореться за свою свободу на понад 2 тисячах кілометрів фронту. На кожній ділянці – молоді командири та командирки. Хлопці й дівчата, які народилися і зростали у вільній Україні. Такою вони її знають, такою хочуть бачити в майбутньому. Тому й захищають зараз,

– написав Зеленський.

Зокрема, у список увійшли:

Дмитро "Да Вінчі" Коцюбайло : 26 років, командир спецпідрозділу "Вовки Да Вінчі" ЗСУ, Герой України;

: 26 років, командир спецпідрозділу "Вовки Да Вінчі" ЗСУ, Герой України; Христина "Кудрява" : 29 років, заступниця командира мінометної батареї 4-ї бригади оперативного реагування Нацгвардії України;

: 29 років, заступниця командира мінометної батареї 4-ї бригади оперативного реагування Нацгвардії України; Олександр "Шифер" Шафранський : 24 роки, командир 6-ї роти 2-го батальйону 93-ї окремої механізованої бригади ЗСУ "Холодний Яр";

: 24 роки, командир 6-ї роти 2-го батальйону 93-ї окремої механізованої бригади ЗСУ "Холодний Яр"; Сергій "Волина" Волинський : 30 років, тимчасово виконуючий обов'язки командира 36-ї окремої бригади морської піхоти ВМС ЗСУ;

: 30 років, тимчасово виконуючий обов'язки командира 36-ї окремої бригади морської піхоти ВМС ЗСУ; Аліна "Аліна" Михайлова : 27 років, керівниця медичної служби спецпідрозділу "Вовки Да Вінчі";

: 27 років, керівниця медичної служби спецпідрозділу "Вовки Да Вінчі"; Сергій "Кондрат" Кондратенко : 26 років, командир взводу 49-го окремого стрілецького батальйону ЗСУ "Карпатська Січ";

: 26 років, командир взводу 49-го окремого стрілецького батальйону ЗСУ "Карпатська Січ"; Андрій "Лівша" Верхогляд : 27 років, командир батальйону 72-ї окремої механізованої бригади ЗСУ імені Чорних Запорожців;

: 27 років, командир батальйону 72-ї окремої механізованої бригади ЗСУ імені Чорних Запорожців; Михайло "Малюк" : 27 років, сержант стрілецької сотні 49-го окремого стрілецького батальйону ЗСУ "Карпатська Січ";

: 27 років, сержант стрілецької сотні 49-го окремого стрілецького батальйону ЗСУ "Карпатська Січ"; Вікторія "Лисиця" Кравченко : 30 років, ад'юнкт Національного університету оборони України імені Івана Черняховського, має звання майора;

: 30 років, ад'юнкт Національного університету оборони України імені Івана Черняховського, має звання майора; Дмитро "Жостік" Дудка : 25 років, командир 1-го взводу 3-ї роти 2-го батальйону полку захисників "Азовсталі";

: 25 років, командир 1-го взводу 3-ї роти 2-го батальйону полку захисників "Азовсталі"; Павло Галас : 31 рік, командир відділення розвідувальної групи 11-го окремого батальйону Нацгвардії;

: 31 рік, командир відділення розвідувальної групи 11-го окремого батальйону Нацгвардії; Артем "Гарячий" Горячковський: 25 років, командир 2-ї танкової роти резервної бойової групи 93-ї окремої механізованої бригади ЗСУ "Холодний Яр".

Президент України також показав серію портретів військових командирів та командирок, народжених у часи незалежності.

Фото Героїв, народжених під у часи незалежної України / Фото Аліни Смутко

Важливі події столиці в День Незалежності

У День Незалежності в Україну приїхав прем'єр Великої Британії Борис Джонсон. Під час візиту політик погасив марку до Дня Незалежності та став членом клубу Укрзалізниці.

У цей же день на Алеї сміливості в Києві викарбували ім'я Бориса Джонсона. Він також отримав орден Свободи.

На жаль, у День Незалежності України росія влаштувала українцям дуже тривожне свято, атакуючи ракетами. У кожній області сирени пролунали не менше 6 разів. Детальніше читайте за посиланням.

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