Відповідну інформацію глава держави поширив від Суспільного. На кадрах видно 12 командирів та командирок, народжених після 1991 року.
Читайте також Удар по станції Чаплине, масові ракетні атаки окупантів: основне за 182 день війни
Зеленський показав фото командирів, народжених після 1991 року
31-й День Незалежності України. Наша країна бореться за свою свободу на понад 2 тисячах кілометрів фронту. На кожній ділянці – молоді командири та командирки. Хлопці й дівчата, які народилися і зростали у вільній Україні. Такою вони її знають, такою хочуть бачити в майбутньому. Тому й захищають зараз,
– написав Зеленський.
Зокрема, у список увійшли:
- Дмитро "Да Вінчі" Коцюбайло: 26 років, командир спецпідрозділу "Вовки Да Вінчі" ЗСУ, Герой України;
- Христина "Кудрява": 29 років, заступниця командира мінометної батареї 4-ї бригади оперативного реагування Нацгвардії України;
- Олександр "Шифер" Шафранський: 24 роки, командир 6-ї роти 2-го батальйону 93-ї окремої механізованої бригади ЗСУ "Холодний Яр";
- Сергій "Волина" Волинський: 30 років, тимчасово виконуючий обов'язки командира 36-ї окремої бригади морської піхоти ВМС ЗСУ;
- Аліна "Аліна" Михайлова: 27 років, керівниця медичної служби спецпідрозділу "Вовки Да Вінчі";
- Сергій "Кондрат" Кондратенко: 26 років, командир взводу 49-го окремого стрілецького батальйону ЗСУ "Карпатська Січ";
- Андрій "Лівша" Верхогляд: 27 років, командир батальйону 72-ї окремої механізованої бригади ЗСУ імені Чорних Запорожців;
- Михайло "Малюк": 27 років, сержант стрілецької сотні 49-го окремого стрілецького батальйону ЗСУ "Карпатська Січ";
- Вікторія "Лисиця" Кравченко: 30 років, ад'юнкт Національного університету оборони України імені Івана Черняховського, має звання майора;
- Дмитро "Жостік" Дудка: 25 років, командир 1-го взводу 3-ї роти 2-го батальйону полку захисників "Азовсталі";
- Павло Галас: 31 рік, командир відділення розвідувальної групи 11-го окремого батальйону Нацгвардії;
- Артем "Гарячий" Горячковський: 25 років, командир 2-ї танкової роти резервної бойової групи 93-ї окремої механізованої бригади ЗСУ "Холодний Яр".
Президент України також показав серію портретів військових командирів та командирок, народжених у часи незалежності.
Фото Героїв, народжених під у часи незалежної України / Фото Аліни Смутко
Важливі події столиці в День Незалежності
- У День Незалежності в Україну приїхав прем'єр Великої Британії Борис Джонсон. Під час візиту політик погасив марку до Дня Незалежності та став членом клубу Укрзалізниці.
- У цей же день на Алеї сміливості в Києві викарбували ім'я Бориса Джонсона. Він також отримав орден Свободи.
- На жаль, у День Незалежності України росія влаштувала українцям дуже тривожне свято, атакуючи ракетами. У кожній області сирени пролунали не менше 6 разів. Детальніше читайте за посиланням.
Дивіться також – на Хрещатику відбувся парад "второй армії міра": відео