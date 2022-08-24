Британський лідер особисто привітав українців з Днем Незалежності та відвідав низку символічних заходів. Про це повідомляє 24 канал.

До теми "Ми на вашому боці, ви не самотні": як світові лідери вітають Україну з Днем Незалежності

Джонсон погасив марку від Укрпошти

Так, спільно з президентом України Володимиром Зеленським британський прем'єр-міністр Борис Джонсон здійснив погашення спеціальної поштової марки. Укрпошта розробила її до 31-ї річниці незалежності України. Марка отримала назву "Вільні. Незламні. Непереможні".

Ці історичні марки зображають останні шість місяців війни. "Вільні. Незламні. Непереможні" – це український народ, який щодня бореться за незалежність України від окупантів,

– зауважив Зеленський на своєму телеграм-каналі.

Борис Джонсон погасив марку "Вільні. Незламні. Непереможні" / Фото Володимира Зеленського

Британський лідер ставав членом клубу Укрзалізниці

Окрім того, Борис Джонсон став першим членом Loyalty Club Укрзалізниці. Зауважимо, подорожуючи до Києва прем'єр-міністр Великої Британії вчергове скористався послугами перевізника. Відтак він став першим власником картки лояльності у межах нової програми компанії.

Залізничники вдячні пану Джонсону за підтримку в День нашої незалежності та розраховують бачити одного з найбільших друзів України на борту українських поїздів ще частіше – після завершення війни й поготів,

– йдеться на сторінці Укрзалізниці у фейсбуці.

Британський лідер став першим власником картки лояльності Укрзалізниці / Фото Укрзалізниці

Підтримка Бориса Джонсона: коротко

Борис Джонсон приїхав до Києва: дивіться відео