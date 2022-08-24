Британський лідер особисто привітав українців з Днем Незалежності та відвідав низку символічних заходів. Про це повідомляє 24 канал.
До теми "Ми на вашому боці, ви не самотні": як світові лідери вітають Україну з Днем Незалежності
Джонсон погасив марку від Укрпошти
Так, спільно з президентом України Володимиром Зеленським британський прем'єр-міністр Борис Джонсон здійснив погашення спеціальної поштової марки. Укрпошта розробила її до 31-ї річниці незалежності України. Марка отримала назву "Вільні. Незламні. Непереможні".
Ці історичні марки зображають останні шість місяців війни. "Вільні. Незламні. Непереможні" – це український народ, який щодня бореться за незалежність України від окупантів,
– зауважив Зеленський на своєму телеграм-каналі.
Борис Джонсон погасив марку "Вільні. Незламні. Непереможні" / Фото Володимира Зеленського
Британський лідер ставав членом клубу Укрзалізниці
Окрім того, Борис Джонсон став першим членом Loyalty Club Укрзалізниці. Зауважимо, подорожуючи до Києва прем'єр-міністр Великої Британії вчергове скористався послугами перевізника. Відтак він став першим власником картки лояльності у межах нової програми компанії.
Залізничники вдячні пану Джонсону за підтримку в День нашої незалежності та розраховують бачити одного з найбільших друзів України на борту українських поїздів ще частіше – після завершення війни й поготів,
– йдеться на сторінці Укрзалізниці у фейсбуці.
Британський лідер став першим власником картки лояльності Укрзалізниці / Фото Укрзалізниці
Підтримка Бориса Джонсона: коротко
- Борис Джонсон відзначився рішучими поглядами на російсько-українську війну. Він став справжнім улюбленцем українського народу.
- 7 липня британський прем'єр-міністр заявив про свою відставку. Відомо, що Джонсон перебуватиме на посаді ще 3 місяці. Наразі Лондон обирає нового прем'єр-міністра.
- Він наголосив: таке рішення жодним чином не позначиться на підтримці України. "Британія продовжить підтримувати вашу боротьбу за свободу настільки довго, скільки це буде потрібно", – заявив він.
- Українці з сумом сприйняли новину про те, що Джонсон залишає свій пост. Його рішення викликало емоційну реакцію у мережі.
- Володимир Зеленський назвав Джонсона справжнім другом України. Президент подякував за рішучу та безкомпромісну підтримку з першого дня вторгнення росії.
- 23 серпня в Україні відбувся саміт Кримської платформи. Борис Джонсон долучився до заходу в онлайн-режимі. Він зауважив, що окупація Криму 2014 року стала трампліном для великої війни, яку путін розпочав 24 лютого. "Ми ніколи не визнаємо російської анексії Криму або будь-якої іншої української території, – наголосив він.
- Джонсон переконаний: Європа і світ не можуть допустити, щоб путін переміг у цій війні. Наслідки будуть фатальними не лише для України.
Борис Джонсон приїхав до Києва: дивіться відео