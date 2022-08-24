Британский лидер лично поздравил украинцев с Днем Независимости и посетил ряд символических мероприятий. Об этом сообщает 24 канал.

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Джонсон погасил марку от Укрпочты

Так, совместно с президентом Украины Владимиром Зеленским британский премьер-министр Борис Джонсон осуществил погашение специальной почтовой марки. Укрпочта разработала ее к 31-й годовщине независимости Украины. Марка получила название "Свободные. Несокрушимые. Непобедимые".

Эти исторические марки изображают последние шесть месяцев войны. "Свободные. Несокрушимые. Непобедимые" – это украинский народ, который ежедневно борется за независимость Украины от оккупантов,

– заметил Зеленский на своем телеграм-канале.

Борис Джонсон погасил марку "Свободные. Несокрушимые. Непобедимые" / Фото Владимира Зеленского

Британский лидер стал членом клуба Укрзализныци

Кроме того, Борис Джонсон стал первым членом Loyalty Club Укрзализныци. Отметим, что путешествуя в Киев премьер-министр Великобритании в очередной раз воспользовался услугами перевозчика. Следовательно, он стал первым владельцем карты лояльности в рамках новой программы компании.

Железнодорожники благодарны господину Джонсону за поддержку в День нашей независимости и рассчитывают видеть одного из самых больших друзей Украины на борту украинских поездов еще чаще – после завершения войны и подавно,

– говорится на странице Укрзализныци в фейсбуке.

Британский лидер стал первым владельцем карты лояльности Укрзализныци / Фото Укрзализныци

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