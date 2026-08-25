Текст поздравления, судя по сообщению в сети X, содержит теплые и ободряющие слова по случаю 35-й годовщины восстановления независимости Украины.

О чем сказал Трамп в своем поздравлении?

В своем обращении американский лидер отметил прочную дружбу между двумя народами, которая только укрепилась с момента обретения Украиной суверенитета. Также глава Белого дома выразил восхищение стойкостью и отвагой украинского народа.

"Благодаря мужественным, отважным и талантливым людям вы построили большую страну. В этот важный день знайте: Соединенные Штаты восхищаются вашей стойкостью, чтят ваши жертвы и остаются уверенными в вашем будущем как суверенной, процветающей нации", – подчеркнул Дональд Трамп.

Лидер США призвал воспользоваться возможностью, чтобы положить конец конфликту и построить прочный мир для будущих поколений.

Необходимость защиты воздушного пространства и новых поставок

Отвечая на приветствие, Владимир Зеленский сравнил слова поддержки с работой противовоздушной обороны. Он подчеркнул, что такие заявления дают украинцам надежду на надежную защиту от российских атак.

Эти слова, подобно звуку запуска ракеты Patriot PAC-3, поднимают нам настроение и дают надежду, что жизнь людей можно защитить от жестоких атак России и что можно достичь достойного мира,

– отметил украинский президент.

Глава государства выразил благодарность лидеру США и всем американцам за поддержку и одновременно напомнил о крайней необходимости в боеприпасах для комплекса Patriot.

Инициативы партнеров по укреплению украинской ПВО

Между тем премьер-министр Великобритании Энди Бернем сообщил, что европейские лидеры обсуждают проведение очередной встречи коалиции желающих. Мероприятие запланировано в рамках сессии Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре с целью обеспечения Украины ракетами-перехватчиками.

Кроме того, Бернем, вероятно, будет убеждать Трампа все-таки передать Украине ракеты для Patriot.

Как уже сообщалось на нашем сайте, Украина призывает союзников ускорить оказание помощи перед началом холодного сезона. По словам Владимира Зеленского, для защиты критически важной инфраструктуры и городов в зимний период стране требуется до 360 ракет для системы ПВО Patriot.