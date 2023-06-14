Украинский лидер заявил, что мы никогда не простим ту боль, которую Россия принесла нашей земле. И мы выгоним российскую нечисть из всей Украины.

Важно Никогда не будет прощения, – Зеленский отреагировал на ночную атаку по дому в Кривом Роге

Города с руинами вместо жизни

Зеленский обнародовал видео и вспомнил украинские города, которые разрушили российские террористы.

Города с развалинами вместо жизни. Города с затопленными улицами. Города, которые существуют только в теплых воспоминаниях. Города, где теперь вместо детского смеха раздаются взрывы,

– написал президент.

Он подчеркнул, что украинцы никогда не простят ту боль, которую Россия принесла нашей земле. К тому же мы выгоним российскую нечисть со всей нашей земли.

"Освободим каждый наш город и село от оккупанта и вернем справедливость нашим людям", – подчеркнул Зеленский.

Щемящие кадры о разрушенных городах Украины: смотрите видео

Зеленский спрогнозировал, какое будущее ждет Россию

Недавно Владимир Зеленский заявил, что в России может произойти революция и не одна. Вопрос внутреннего взрыва общества – это только вопрос времени.

Зеленский считает, что общество уже понимает, что в будущем их ждет внутренний взрыв. Революция – только вопрос времени, ведь даже сейчас кремлевские пропагандисты промывают мозги. Президент подчеркнул, что такие нарративы – подмена фактов и понятий.