Український лідер заявив, що ми ніколи не пробачимо того болю, який Росія принесла нашій землі. І ми виженемо російську нечисть з усієї України.

Важливо Ніколи не буде прощення, – Зеленський відреагував на нічну атаку по будинку у Кривому Розі

Міста з руїнами замість життя

Зеленський оприлюднив відео і згадав про українські міста, які зруйнували російські терористи.

Міста з руїнами замість життя. Міста із затопленими вулицями. Міста, які існують лише в теплих спогадах. Міста, де тепер замість дитячого сміху лунають вибухи,

– написав президент.

Він наголосив, що українці ніколи не пробачать того болю, який Росія принесла нашій землі. До того ж ми виженемо російську нечисть з усієї нашої землі.

"Звільнимо кожне наше місто і село від окупанта і повернемо справедливість нашим людям", – підкреслив Зеленський.

Щемливі кадри про зруйновані міста України: дивіться відео

Зеленський спрогнозував, яке майбутнє чекає на Росію

Нещодавно Володимир Зеленський заявив, що у Росії може відбутися революція, і не одна. Питання внутрішнього вибуху суспільства – це лише питання часу.

Зеленський вважає, що російське суспільство вже розуміє, що у майбутньому їх чекає внутрішній вибух. Революція – лише питання часу, адже навіть зараз кремлівські пропагандисти промивають мізки. Президент наголосив, що такі наративи – підміна фактів і понять.