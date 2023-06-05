Таку думку Президент України висловив під час спілкування з представниками латиноамериканських ЗМІ. Зеленський також підкреслив, що будь-яке керівництво Росії шукатиме вихід із такої ситуації.

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"Простого виходу вже немає"

Президент України впевнений, що російське суспільство вже розуміє, що у майбутньому їх чекає внутрішній вибух. Революція – лише питання часу, адже навіть зараз кремлівські пропагандисти промивають мізки, заявляючи, що "Якщо ми (Росія – 24 Канал) програємо у цій війні – Росії не буде". Зеленський вважає, що такі наративи – підміна фактів і понять.

Разом з тим, програш росіян у війні та повне витиснення окупантів з України стане головною умовою для внутрішніх переворотів та революцій.

Якщо ми будемо битися до кінця і витиснемо їх силою, їх точно не буде в тому вигляді, у якому вони зараз, тому що у них буде суспільний вибух: що вони втратили і державу, і повагу, і місце за дипломатичним столом, і втратили армію, все втратили – у них буде всередині революція, і не одна,

– заявив Зеленський.

Він пояснив, що причиною такого суспільного вибуху є різність людей та народів, які нині живуть у Росії. На думку Зеленського, на сьогодні керівництво Росії не має "простого виходу" із кровопролитної війни, яку вони розв'язали в Україні.

Зеленський також підкреслив, що Росія може знайти й інший вихід із ситуації, в яку самостійно себе загнала, – це дипломатичний.

"Це значить: без куль, без вибухів, без ракет почати виходити з нашої території", – заявив Зеленський.

Інтерв'ю Володимира Зеленського для латиноамериканських ЗМІ: відео

Зеленський пожартував про "другу армію світу"

В інтерв'ю для латиноамериканських ЗМІ Зеленський також пожартував про так звану "другу армію" росіян. Він підкреслив, що без гумору неможливо жити. Разом з тим, українці, за словами президента, ставляться до всього серйозно.

"Можна ж з’їхати з глузду. Ми стільки часу воюємо. Воюємо проти "другої армії світу". От навіть зараз я говорю "друга армія світу" і мені вже смішно. А якби у мене не було почуття гумору, то я дуже серйозно до цих слів ставився і ми б дуже боялися", – сказав Зеленський.