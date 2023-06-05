На думку українського лідера, без гумору "можна з’їхати з глузду". Про це Зеленський заявив під час спілкування з представниками латиноамериканських ЗМІ, інформує 24 Канал.

Дивіться також Росіяни звалили, – Зеленський дотепно пожартував на врученні нагороди Карла Великого

Зеленський пожартував про "другу армію світу"

За словами президента, без гумору неможливо жити. Українці ставляться до всього серйозно, але жартів дуже багато. Наприклад, про крейсер "Москва".

Можна ж з’їхати з глузду. Ми стільки часу воюємо. Воюємо проти "другої армії світу". От навіть зараз я говорю "друга армія світу" і мені вже смішно. А якби у мене не було почуття гумору, то я дуже серйозно до цих слів ставився і ми б дуже боялися,

– сказав Зеленський.

Дуда "підірвав" Давос жартом про "російський воєнний корабель"

Нещодавно Анджей Дуда під час пресконференції у Давосі розповів, що вони з Володимиром Зеленським чудово розуміють одне одного. Однак польський лідер розмовляє польською мовою, а український – українською.

"Особливо, коли ми маємо вирішити, куди повинен йти російський воєнний корабель", – пожартував Дуда.

Зазначимо, що жарт польського президента викликав у залі щирий сміх.