Как Зеленский и политики празднуют День вышиванки: невероятные фото

21 мая – Всемирный День вышиванки. В этот день украинцы традиционно одевают очаровательные вышитые сорочки и платья, которые захватывают своим многообразием и уникальностью. К празднованию присоединяются и политики, которые кичатся своими яркими вышивками.

Президентська сім'я у вишиванках

Президент України Володимир Зеленський вранці опублікував світлину з дружиною Оленою, де вони одягнені в красиві вишиванки. У глави держави сорочка вишита в біло-чорних кольорах, а от перша леді похизувалася яскравою вишиванкою у темно-синьому тоні.

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Колоритну світлину президент доповнив коротким вітанням: "Зі Всесвітнім днем вишиванки!".

Олена Зеленська також привітала українців зі святом і показала в своєму інстаграмі світлину, де вони з президентом одягнені у вишиванки і щиро усміхаються.

Привітання українських політиків з Днем вишиванки

П'ятий президент Петро Порошенко своєї світлини у вишиванці не опублікував, однак привітав українців патріотичним дописом. Політик побачав, аби національний одяг єднав нас, давав силу і віру в перемогу України.

Вишиванка – це унікальний дрес-код українця. Данина традиції та історії, і у той же час — сучасне і завжди актуальне вбрання. Вишита нитками чи принтована, передана у спадок від мами або щойно куплена у магазині. На Сході, Заході і навіть на іншому кінці світу вишиванка завжди символізує: я маю Україну у серці,

– наголосив він.

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Лідерка "Батьківщини" Юлія Тимошенко показала яскраву світлину у сорочці, вишитій бісером. Вона пригадала минуле і зауважила, що в Україні були часи, коли вдягання вишиванки було громадянським вчинком, сповненим ризику. За це навіть могли заарештувати.

"Вишиванка пережила і скрутні часи, і дні позірної популярності. Бо це – справжня, реальна цінність. Поза часом, поза кон’юнктурою. Це – чиста краса, чиста енергетика й сила Українського Серця, Українського Духу… Сьогодні я вдягаю вишиванку і знаю, що ми переживемо й здолаємо будь-яку скруту, будь-яку пандемію, будь-які негаразди", – написала Тимошенко.

Нардепка від "Європейської Солідарності" Ірина Геращенко також привітала українців зі святом і показала своїй світлини у різнобарвних вишиванках. Вона закликала українців захищати наші цінності і символи та пам'ятати, що вишиванка – наш оберіг і код. Також політикиня розповіла, що сьогоднішнє свято відзначатиме у Чекасах, де подарує вишиті сорочки дітям загиблих воїнів.