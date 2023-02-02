Хорошая новость, – Зеленский получил отчет по второй части опросника для членства в ЕС

Президент Владимир Зеленский получил отчет Европейской Комиссии по второй части опросника, который Украина заполняла, чтобы получить статус кандидата на членство в Евросоюзе.

Отчет – основа для дальнейшей работы чиновников. Об этом Зеленский заявил на брифинге с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, информирует 24 Канал.

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Госпожа Президент Еврокомиссии передала мне сегодня отчет о второй части опросника, который Украина заполнила, получая кандидатство. Очень рад, что он такой тоненький, это хорошая новость,

– отметил Зеленский.

Следующий этап интеграции с ЕС

Зеленский отметил, что в течение 2 дней украинские чиновники в Киеве работают вместе с европейскими партнерами ради подготовки следующей фазы интеграции Украины с ЕС. Должны ужесточить защиту от российской агрессии. Усиление касается экономических, финансовых, социальных, энергетических, гуманитарных вопросов, а также восстановления.

Напомним, 2 февраля в Киеве проходит встреча членов Коллегии Еврокомиссии, а 3 февраля пройдет 24-й саммит ЕС – Украина.

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