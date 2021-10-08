Соответствующую инициативу выдвинул Консультативный совет по вопросам обеспечения прав и свобод защитников Украины. Владимир Зеленский поддержал это предложение и 8 октября подписал указ о помиловании.

Предыдущее заявление Зеленский хочет помиловать десятки осужденных ветеранов: какие условия

Кого помиловали

Как отметил руководитель Офиса Президента Андрей Ермак, такое отдельное представление о помиловании военных сделали впервые в новейшей истории Украины. При определении лиц для помилования учитывали их заслуги перед государством.

При выборе тех, кого будут миловать и на какой срок, принимали во внимание несколько факторов:

степень тяжести совершенных преступлений,

срок фактического отбытия наказания,

лица осужденных,

их семейное положение,

поведение до совершения преступления и после осуждения,

возмещение причиненных убытков,

устранение причиненного вреда,

мнение органов и учреждений исполнения наказаний о целесообразности помилования.

По словам председателя Комиссии по вопросам помилования Андрея Готы, отбирали только тех военных, которые не совершали тяжких преступлений. Зеленский лично ознакомился с делом каждого военного, которого рекомендовали помиловать.

Что известно о помиловании в Украине? Это освобождение от отбывания уголовного наказания индивидуальным решением. В Украине помилование осуществляется только в отношении осужденных лиц. Оно регламентировано Указом Президента Украины и осуществляет его, соответственно, только президент.

Андрей Гота заметил, что помилование, в частности, не касается дел в отношении военных, совершивших ДТП в состоянии алкогольного опьянения. Также рассматриваются дела осужденных за убийство.

Председатель Консультативного совета по вопросам обеспечения прав и свобод защитников Украины Алена Вербицкая посетила около 40% колоний, а также исправительные центры и следственные изоляторы и провела встречи с более чем 200 осужденными военными.

Напомним, что в августе 2021 года Владимир Зеленский внес изменения в Положение о порядке помилования. Поэтому право его получить предоставили коррупционерам и нарушителям ПДД.