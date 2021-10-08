Відповідну ініціативу висунула Консультативна рада з питань забезпечення прав і свобод захисників України. Володимир Зеленський підтримав цю пропозицію та 8 жовтня підписав указ про помилування.

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Кого помилували

Як зазначив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак, таке окреме подання про помилування військових зробили вперше в новітній історії України. При визначенні осіб для помилування враховували їхні заслуги перед державою.

При виборі тих, кого будуть милувати і на який термін, брали до уваги декілька факторів:

ступінь тяжкості вчинених злочинів,

строк фактичного відбуття покарання,

особи засуджених,

їхній сімейний стан,

поведінку до вчинення злочину та після засудження,

відшкодування завданих збитків,

усунення заподіяної шкоди,

думку органів і установ виконання покарань щодо доцільності помилування.

За словами голови Комісії у питаннях помилування Андрія Готи, відбирали лише тих військових, які не вчиняли тяжких злочинів. Зеленський особисто ознайомився зі справою кожного військового, якого рекомендували помилувати.

Що відомо про помилування в Україні? Це звільнення від відбування кримінального покарання індивідуальним рішенням. В Україні помилування здійснюється лише щодо засуджених осіб. Воно регламентовано Указом Президента України і здійснює його, відповідно, лише Президент.

Андрій Гота зауважив, що помилування, зокрема, не стосується справ щодо військових, які скоїли ДТП у стані алкогольного сп'яніння. Також не розглядаються справи засуджених за вбивство.

Голова Консультативної ради з питань забезпечення прав і свобод захисників України Альона Вербицька відвідала близько 40% колоній, а також виправні центри та слідчі ізолятори й провела зустрічі з понад 200 засудженими військовими.

Нагадаємо, що у серпні 2021 року Володимир Зеленський вніс зміни в Положення про порядок помилування. Відтак право його отримати надали корупціонерам і порушникам ПДР.