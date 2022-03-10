Зеленский пообещал наградить лауреатов Шевченковской премии сразу после победы

Каждый год 9 марта в Украине объявляются лауреаты Шевченковской премии. Однако награждение победителей 2022 года состоится уже после победы Украины в войне с Россией.

Об этом Владимир Зеленский заявил во время вечернего обращения за 9 марта, сообщает 24 канал.

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"Шевченковская премия – национальная премия, отмечающая самый весомый вклад в сохранение и развитие украинского духа, нашей национальной культуры", – сказал Зеленский.

По его словам, во время военного положения и ожесточенных боев за нашу свободу нужно соблюдать украинские традиции. "Не изменять им, чтобы мы сохранили это наше украинское полностью, пока идем к победе, пока идем к миру", – добавил он.

Указ подписан. Теперь с нетерпением жду возможности встретиться с лауреатами, но уже после победы, после победы Украины,

– заявил президент.

Лауреаты Шевченковской премии-2022

Режиссер Екатерина Горностай – за полнометражный игровой фильм "Стоп-Земля" (номинация "Киноискусство").

Литературовед Григорий Грабович (Джордж Грабович, гражданин США) – за цикл статей "Переосмысливая Павла Тычину – переосмысливая украинский модернизм" (номинация "Литературоведение и искусствоведение").

Писательница Тамара Дуда – за роман "Доця" (номинация "Література").

Художник Никита Кадан – за персональную выставку "Камень бьет камень" (номинация "Визуальное искусство").

Писатель Рябчук Николай – за книгу "Лексикон националиста и другие эссе" (номинация "Журналистика, публицистика").

Художник Тиберий Сильваши – за инсталляцию "Крылья" (номинация "Визуальное искусство").

Режиссер-постановщица Тамара Трунова, автор пьесы Наталья Ворожбит, художник-сценограф Юрий Ларионов, актеры Андрей Исаенко и Валерия Ходос – за спектакль "Плохие дороги" Киевского академического театра драмы и комедии на левом берегу Днепра (номинация "Театральное искусство").

Вечернее обращение Владимира Зеленского от 9 марта: смотрите видео

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