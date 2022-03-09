Про це Володимир Зеленський заявив під час вечірнього звернення за 9 березня, повідомляє 24 канал.

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"Шевченківська премія – національна премія, яка відзначає найвагоміший внесок у збереження і розвиток українського духу, нашої національної культури", – сказав Зеленський.

За його словами, під час воєнного стану і запеклих боїв за нашу свободу, треба дотримуватись українських традицій. "Не зраджувати їм, щоб ми зберегли це наше українське повністю поки йдемо до перемоги, поки йдемо до миру", – додав він.

Указ підписано. Тепер з нетерпінням чекаю нагоди зустрітися з лауреатами, але вже після перемоги, після перемоги України,

– заявив президент.

Лауреати Шевченківської премії-2022

Режисерка Катерина Горностай – за повнометражний ігровий фільм "Стоп-Земля" (номінація "Кіномистецтво").

Літературознавець Григорій Грабович (Джордж Грабович, громадянин США) – за цикл статей "Переосмислюючи Павла Тичину – переосмислюючи український модернізм" (номінація "Літературознавство та мистецтвознавство").

Письменниця Тамара Дуда – за роман "Доця" (номінація "Література").

Художник Микита Кадан – за персональну виставку "Камінь б'є камінь" (номінація "Візуальне мистецтво").

Письменник Рябчук Микола – за книгу "Лексикон націоналіста та інші есеї" (номінація "Журналістика, публіцистика").

Художник Тіберій Сільваші – за інсталяцію "Крила" (номінація "Візуальне мистецтво").

Режисерка-постановниця Тамара Трунова, авторка п'єси Наталя Ворожбит, художник-сценограф Юрій Ларіонов, актори Андрій Ісаєнко та Валерія Ходос – за виставу "Погані дороги" Київського академічного театру драми і комедії на лівому березі Дніпра (номінація "Театральне мистецтво").

Вечірнє звернення Володимира Зеленського від 9 березня: дивіться відео

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