Зеленский пообщался с Эрдоганом об освобождении крымских татар из русского плена

Владимир Зеленский 22 августа провел телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Эрдоганом. Главы государств обсудили 30-летие Независимости, Крымскую платформу и незаконное содержание крымских татар в России.

В Офисе Президента сообщили, что разговор состоялся по инициативе турецкой стороны. Также Зеленский пригласил главу Турции приехать с визитом в Украину.

Читайте также Меркель получила "Орден Свободы" от Зеленского

Зеленский попросил Эрдогана посодействовать освобождению крымских татар из плена России

Президенты затронули тему вопроса крымских татар. По словам Эрдогана, Турция изначально инициирования Крымской платформы поддерживала эту инициативу, и будет делать это в дальнейшем. Страну на саммите в Киеве 23 августа представит министр иностранных дел.

Убежден, что Крымская платформа станет действенным инструментом в деле освобождения незаконно оккупированного Крыма,

– отметил он.

И также отметил, что Турция неизменно поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины в международно признанных границах. К тому же страна не признает незаконной оккупации полуострова.

В то же время Зеленский обратился к лидеру Турции с просьбой посодействовать освобождению более 100 крымских татар, которых незаконно удерживает Россия.

О чем еще говорили Зеленский и Эрдоган

Эрдоган поздравил Украину с 30-й годовщиной Независимости. К тому же он поблагодарил украинцев за помощь в ликвидации последствий масштабных пожаров в Турции.

В ответ глава нашего государства выразил соболезнования турецкому народу в связи с многочисленными жертвами стихийных бедствий.

"Украина всегда готова помочь дружественному народу Турции", – заявил он.