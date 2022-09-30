Зеленский попросил гарантии безопасности для Украины, пока в НАТО достигают соглашения о вступлении

Украина подает заявку на вступление в НАТО. Однако, пока все члены Альянса достигнут консенсуса, Зеленский попросил о гарантиях безопасности для государства.

Украина понимает, что решение о вступлении нуждается в консенсусе всех членов Альянса. Также понимает, что нужно выйти на консенсус. Об этом президент заявил в своем обращении после заседания СНБО.

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Зеленский попросил гарантий безопасности

Именно поэтому, пока этот процесс будет продолжаться, Украина предлагает реализовать наши предложения по гарантиям безопасности для Украины и всей Европы согласно Киевскому договору безопасности. Он разработан и представлен нашим партнерам.

У безопасности нет альтернатив. Но нужна решимость, чтобы ее гарантировать,

– подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что Украина делает решающий шаг, подписывая заявку на вступление в ускоренном порядке в НАТО.

Украина де-факто – в НАТО

Президент подчеркнул, что Украина и НАТО доверяют и помогают друг другу.

"Это и есть Альянс. Де-факто. Сегодня Украина подает заявку, чтобы сделать это де-юре", – сказал Зеленский.

Он привел пример, как Финляндия и Швеция в этом году начали присоединение к Альянсу без Плана действий по вопросам членства. Это будет справедливо и для Украины.

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