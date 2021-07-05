Зеленский попросил у Всемирной таможенной организации помощи для Украины

Президент Владимир Зеленский 5 июля встретился с генеральным секретарем Всемирной таможенной организации. Политики обсудили таможенную реформу в Украине.

Детали встречи политиков

Для Украины очень важна поддержка международных партнеров по проведению реформ. Реформирование таможни – один из приоритетов Зеленского.

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Что касается таможенной реформы, то я не теряю надежды реформировать украинскую таможню, и это – один из моих приоритетов. Действительно, есть много вопросов относительно деятельности нашей таможни, сервиса и прозрачности таможенных процедур,

– сказал президент.

В то же время он подчеркнул, что украинская таможня меняется, а наполнение бюджета от ее работы увеличивается. Это свидетельствует о том, что некоторые процессы стали прозрачнее.

Генсек Кунио Микурия отметил важность поддержания стабильного процесса реформирования украинской таможни, в котором уже есть успехи.



Зеленский встретился с Кунио Микурия / Фото Офиса Президента

Зеленский отметил, что Всемирная таможенная организация, членом которой Украина является с 1992 года, длительное время помогает нам в образовательных программах по подготовке специалистов для таможни. Но Украина хотела бы еще большей помощи.

Мы говорим о системе подготовки специалистов, технологических процессах, поддержке по обеспечению прозрачности работы таможни,

– пояснил глава государства.

Микурия выразил готовность предоставить экспертов Всемирной таможенной организации для методического сопровождения реформы. А также привлечь специалистов к подготовке и повышению профессионального уровня работников Государственной таможенной службы Украины.

Что предусматривает реформа таможни