Деталі зустрічі політиків

Для України дуже важлива підтримка міжнародних партнерів щодо проведення реформ. Реформування митниці – один з пріоритетів Зеленського.

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Щодо митної реформи, то я не втрачаю надії реформувати українську митницю, і це – один з моїх пріоритетів. Справді, є багато запитань щодо діяльності нашої митниці, сервісу й щодо прозорості митних процедур,

– сказав президент.

Водночас він наголосив, що українська митниця змінюється, а наповнення бюджету від її роботи збільшується. Це свідчить про те, що деякі процеси стали прозорішими.

Генсек Куніо Мікурія наголосив на важливості підтримки стабільного процесу реформування української митниці, у якому вже є успіхи.



Зеленський зустрівся з Куніо Мікурія / Фото Офісу Президента

Зеленський зазначив, що Всесвітня митна організація, членом якої Україна є з 1992 року, тривалий час допомагає нам в освітніх програмах з підготовки фахівців для митниці. Але Україна хотіла б іще більшої допомоги.

Ми говоримо про систему підготовки фахівців, технологічних процесів, підтримку щодо забезпечення прозорості роботи митниці,

– пояснив глава держави.

Мікурія висловив готовність надати експертів Всесвітньої митної організації для методичного супроводу реформи. А також залучити фахівців до підготовки й підвищення професійного рівня працівників Державної митної служби України.

Що передбачає реформа митниці