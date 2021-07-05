Головна мета Зеленського

У світі зростає напруга та кількість конфліктів, а окремі держави нав'язують свої підходи до міжнародних взаємин. Про це президент України заявив на форумі "Україна 30" присвяченому міжнародній політиці.

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Наша основна мета – протидіяти цьому в контексті лише власних національних інтересів. А наш головний національний інтерес – це мир. Не десь, а мир на нашій землі. Це моя головна мета як президента України,

– пояснив політик.

Протидіяти окупації Криму та частини Донбасу – завдання кожного дипломата: від аташе до посла. Кожен контакт з іноземними колегами Зеленський використовує для формування підтримки нашої держави з боку потужних світових лідерів.

Ситуація у Чорному морі

Глава держави приділяє особливу увагу протидії новим безпековим викликам у Чорноморському регіоні, співпраці між флотами причорноморських держав. Україна й надалі має демонструвати проактивність, адже посилення лідерських позицій у Чорноморському регіоні допоможе зберегти там спокій та свободу судноплавства.

Як світ підтримує Україну

За словами Зеленського, Київ бачить беззастережну солідарність світу щодо відновлення територіальної цілісності та протидії агресивним діям Росії.

Однозначні сильні сигнали були включені до заяв саміту G7 та США – ЄС. Варто відзначити й рішення нещодавнього саміту НАТО-2021, який підтвердив, що Україна буде членом Альянсу,

– зауважив Зеленський.

Він наголосив, що проєкти ЄС і НАТО не будуть завершеними без України. Крім того, більшість громадян підтримують вступ України до ЄС і НАТО.