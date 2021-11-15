Зеленский поручил усилить борьбу с подделкой сертификатов в турфирмах

В Украине параллельно с увеличением количества больных COVID-19 и жертв недуга набирает обороты и торговля поддельными сертификатами о вакцинации.

В частности торговлей фейковыми документами активно занимаются туристические операторы. Об этом шла речь селекторном совещании, состоявшемся под председательством Владимира Зеленского.

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Во время собрания президент обратился в Национальную полицию и Министерство инфраструктуры по предотвращению подделки ПЦР-тестов и сертификатов о вакцинации турфирмами.

Поддельные COVID-сертификаты – игра в рулетку

Ирина Венедиктова считает, что поддельные COVID-сертификаты нередко превращаются в свидетельства о смерти. Однако, по ее словам, все равно есть те, кто их покупают, а позже заражают всех вокруг.

Предупреждаю, от меня пощады не ждите. Я донесла эту позицию всем без исключения прокурорам – такие производства мы с вами берем на личный контроль и методично доводим до приговоров. Никаких раскачиваний и размышлений – отвечаем "взаимностью", так сказать,

– подчеркнула генпрокурор.

Кроме этого, она отметила, что статистика по подделке коронавирусных документов растет.

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Уголовная ответственность за подделку документов

Комитет по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал ужесточить наказание за подделку COVID-сертификатов. Хотят, чтобы нарушители несли уголовную ответственность.