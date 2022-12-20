После поездки Зеленского в Бахмут в Кремле заявили, что Путин "тоже ездил на фронт"

Поездка президента Владимира Зеленского в Бахмут, который сейчас является самой горячей точкой на линии фронта, в Кремле уже не знают, что придумать против этого события. Поэтому в Москве решили заявить, что Путин уже якобы "ездил на фронт".

Такое заявление сделал российский депутат от путинской партии "Единая Россия" Андрей Гурулев, сообщает 24 канал. В Кремле даже решили подыграть таким заявлениям.

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В Москве не могут смириться с поездкой Зеленского

Уже не первый раз поездки Владимира Зеленского не дают покоя Москве, однако на этот раз президент посетил город, который является самой горячей точкой на фронте. Оккупанты пытаются захватить город любой ценой, не жалея ничего, в частности живой силы. Но поездка президента означает, что, несмотря на все попытки и попытки, врагу не удается захватить город, который героически защищают наши воины.

В Кремле решили создать фейк о том, что Путин тоже ездил на фронт, мол, их диктатор не такой уж трус, который может посетить разве что Иран или Беларусь. Андрей Гурулев заявил, что кремлевский диктатор лично посещал "зону спецоперации". Фантазия у депутата Госдумы достаточно бурная, ведь по его словам, диктатор "не только посетил фронт", но и "выслушал всех командующих".

В самом же Кремле решили подыграть этому фейку. Спикер диктатора Дмитрий Песков решил не опровергать слова Гурулева. Комментируя это заявление, рупор Кремля сказал, что Путин "ездил в штаб" в пятницу 16 декабря. Однако какой штаб и как далеко от бункера – не уточняли. Пропагандистские медиа уже начали публиковать новости с сенсационными заголовками о том, что Путин посещал фронт.

Зеленский посетил Бахмут

За Бахмут в Донецкой области сейчас продолжаются жестокие бои. Особенно ситуация накалилась после того, как украинские воины деоккупировали Изюм и Лиман – города, из которых можно было вести наступление на Славянск и Краматорск. Так что теперь оккупанты, не жалея ресурсов и понеся огромные потери, пытаются захватить город, чтобы продолжать захват Донетчины.

Утром 20 декабря стало известно, что президент Владимир Зеленский прибыл в Бахмут. Заранее этот визит не был анонсирован из соображений безопасности. Впоследствии визит подтвердили и в Офисе Президента, и сам глава государства опубликовал соответствующие кадры.

Президент наградил воинов, которые героически защищают этот город. В вечернем обращении президент подчеркнул, что мы должны поддерживать наших воинов и поддерживать Бахмут, который сейчас разорван вражеской артиллерией, но непокорен.

Тем временем у россиян буквально пылает из-за поездки Владимира Зеленского. Реакции граждан страны-оккупанта вы можете просмотреть в нашей подборке.