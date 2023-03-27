Зеленский посетил передовую в Запорожье
27 марта 2023, 15:54Читати новину українською
Президент Владимир Зеленский 27 марта посетил передовые позиции в Запорожской области.
Об этом президент сообщил у себя в телеграмм-канале, опубликовав соответствующее видео.
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Запорожская область. Передовые позиции. Имею честь быть здесь, рядом с нашими военными,
– сообщил Владимир Зеленский.
Президент поблагодарил воинов за службу и вручил награды.
"Благодарю каждого нашего воина за защиту Украины, нашего суверенитета, наших городов, наших детей. Мы обязательно победим", – добавил украинский лидер.