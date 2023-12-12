05:30, 12 декабря

В Генштабе Чехии считают, что война с Россией все же может произойти, ведь для этого есть предпосылки. Правда сейчас она – маловероятна.

"Возможно, будет случай, когда он (Путин – 24 Канал) скажет: сейчас или никогда", – заявил глава Генерального штаба чешской армии Карел Ржека.