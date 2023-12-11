Около 04:00 в Киеве раздалась тревога, впоследствии стало известно о взрывах. В Воздушных силах констатировали, что враг выпустил по столице баллистические ракеты – было сбито 8 целей. Отбой раздался через час.

По состоянию на 06:30 было известно о 4 пострадавших – всем медики оказали помощь на месте. Обломки целей упали в Дарницком районе. Произошло возгорание, которое оперативно обуздали пожарные.