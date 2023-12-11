Понедельник, 11 декабря, это уже 656 сутки широкомасштабной российско-украинской войны. О самом главном за этот день с фронта и тыла читайте в хронологии событий от 24 Канала.
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Спикер Воздушных сил Игнат констатировал, что, в частности, оккупанты атаковали ночью Украину дронами-камикадзе типа "Шахед". Захватчики выпустили 18 беспилотников из мыса Чауда в Крыму. Силы ПВО сбили все дроны, в основном – в Николаевской области.
Удар баллистикой по столице
Около 04:00 в Киеве раздалась тревога, впоследствии стало известно о взрывах. В Воздушных силах констатировали, что враг выпустил по столице баллистические ракеты – было сбито 8 целей. Отбой раздался через час.
По состоянию на 06:30 было известно о 4 пострадавших – всем медики оказали помощь на месте. Обломки целей упали в Дарницком районе. Произошло возгорание, которое оперативно обуздали пожарные.
Владимир Зеленский обнародовал обращение к гражданам. В нем он рассказал об итогах визита в Аргентину. По словам украинского лидера, на улицах городов партнерской страны люди скандировали: "Свобода".
Ночное обращение Зеленского: смотрите видео
В Офисе Президента сообщили, что Зеленский на встрече с лидером Аргентины Хавьером Милеем обсуждал процесс имплементации формулы мира Украины.
Глава нашего государства также пригласил аргентинскую сторону к участию в четвертой встрече советников по национальной безопасности и внешней политике в январе 2024 года.
Кроме того, призвал к подготовке первого учредительного Глобального саммита мира.