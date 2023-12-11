Близько 04:00 у Києві пролунала тривога, згодом стало відомо про вибухи. У Повітряних силах констатували, що ворог випустив по столиці балістичні ракети – було збито 8 цілей. Відбій пролунав через годину.

Станом на 06:30 було відомо про 4 постраждалих – усім медики надали допомогу на місці. Уламки цілей впали у Дарницькому районі. Відбулось загорання, яке оперативно приборкали вогнеборці.