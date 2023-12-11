Понеділок, 11 грудня, це уже 656 доба широкомасштабної російсько-української війни. Про найголовніше за цей день з фронту та тилу читайте в хронології подій від 24 Каналу.
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Речник Повітряних сил Ігнат констатував, що, зокрема, окупанти атакували вночі Україну дронами-камікадзе типу "Шахед". Загарбники випустили 18 безпілотників з мису Чауда в Криму. Сили ППО збили усі дрони, здебільшого – на Миколаївщині.
Удар балістикою по столиці
Близько 04:00 у Києві пролунала тривога, згодом стало відомо про вибухи. У Повітряних силах констатували, що ворог випустив по столиці балістичні ракети – було збито 8 цілей. Відбій пролунав через годину.
Станом на 06:30 було відомо про 4 постраждалих – усім медики надали допомогу на місці. Уламки цілей впали у Дарницькому районі. Відбулось загорання, яке оперативно приборкали вогнеборці.
Володимир Зеленський опублікував звернення до громадян. У ньому він розповів про підсумки візиту до Аргентини. За словами українського лідера, на вулицях міст партнерської країни люди скандували: "Свобода".
Нічне звернення Зеленського: дивіться відео
В Офісі Президента повідомили, що Зеленський на зустрічі зі лідером Аргентини Хав'єром Мілеєм обговорював процес імплементації формули миру України.
Глава нашої держави також запросив аргентинську сторону до участі у четвертій зустрічі радників із питань національної безпеки та зовнішньої політики в січні 2024 року.
Окрім того, закликав до підготовки першого установчого Глобального саміту миру.