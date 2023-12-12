05:30, 12 грудня

У Генштабі Чехії вважають, що війна з Росією все ж може статися, адже для цього є передумови. Щоправда, зараз вона – малоймовірна.

"Можливо, буде випадок, коли він (Путін, – 24 Канал) скаже: зараз чи ніколи", – заявив голова Генерального штабу чеської армії Карел Ржека.