Вівторок, 12 грудня, – це уже 657 доба від початку повномасштабного вторгнення у лютому минулого року. Про найважливіше за цей день читайте у матеріалі 24 Каналу.
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У Генштабі Чехії вважають, що війна з Росією все ж може статися, адже для цього є передумови. Щоправда, зараз вона – малоймовірна.
"Можливо, буде випадок, коли він (Путін, – 24 Канал) скаже: зараз чи ніколи", – заявив голова Генерального штабу чеської армії Карел Ржека.
Близько 04:02 на Харківщині пролунала тривога. Згодом стало відомо про вибухи. Через пів години оголосили відбій.
В той самий час неспокійно було на Бєлгородщині в Росії. Губернатор цього регіону заявив про нібито "збиття ворожої цілі" у небі в районі Бессоновки. Він поспішив запевнити, що "постраждалих чи руйнувань немає".
Виступ Зеленського у США
Під час виступу в Національному університеті оборони США Володимир Зеленський заявив, що президент Путін переводить російську економіку на військові рейси, а їхній напрямок – це Європа.
"Щоб створювати виклики для свободи, як це робив російський цар. Путін повинен програти, і повинен програти кожен, хто вбачає в російській війні проти України свою власну ціль. І наш меседж має бути чітким і гучним, що Путін повинен програти", – констатував глава нашої держави.
Речник Об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун заявив, що за останню добу ворог втратив кілька сотень представників особового складу лише в районі Авдіївки під час спроб оточити місто.
"Вони продовжують підтягувати резерви, але фіксують випадки, коли для поповнення втрат прибуває неекіпірований особовий склад. Він змушений знімати шоломи та бронежилети з поранених і мертвих, які йшли попереду цих резервів", – наголошує спікер.