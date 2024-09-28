Риторика Соединенных Штатов довольно оптимистична. Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Олег Жданов, отметив, что вторая речь Байдена на конференции по Украине была очень мощной.

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Как изменилась риторика США

Во время своего выступления Байден заявил, что Украина должна победить и это непременно произойдет. По словам Олега Жданова, в Белом доме может быть свой сценарий ведения войны и сейчас в его создании вышли на финишную прямую.

Они (американцы – 24 Канал) начали говорить о победе. Стоит вспомнить, что раньше мы только ожидали, когда Байден скажет об этом. Ведь он говорил только, что надо не дать проиграть Украине и не дать победить Владимиру Путину,

– подчеркнул Олег Жданов.

Сейчас президент США наконец сказал, что Украина должна победить, а Россия – проиграть. К тому же в 2025 году будет финансирование от Европейского Союза и от "Большой семерки". В бюджете США никаких средств на военно-техническую помощь для Украины нет.

Однако риторика свидетельствует о победе, поэтому очевидно, что настроения в стране меняются. Заявление Байдена является ключевым. Оно определяет курс Америки на ближайшую перспективу.

Стоит ли доверять таким заявлениям

На 2025 год планируется наибольшее финансирование по закупке техники и вооружения для ВСУ. Говорится о кредите на 50 миллиардов, а 35 миллиардов евро поступит от Европы. Таких вложений для нашей страны еще не было.

Я думаю, что на заседании Рамштайн, которое состоится 12 октября на уровне руководителей государств, – напишут нашу формулу победы. Там США могут объявить как и когда должна закончиться война,

– отметил военный эксперт.

Конечно, никакой огласки не будет, но именно тогда концептуально определят, как победить Россию. Более того, во время своего последнего выступления кандидат от демократов Камала Харрис полностью отрицала вариант капитуляции Украины. В США понимают, что для перезагрузки отношений с Россией, страну-агрессора надо существенно ослабить в военном смысле.