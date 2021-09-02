Там он вручил награды представителям украинской общины Соединенных Штатов Америки. А также и рассказал, какие впечатления получил от общения с главой Белого дома Джо Байденом.

Самое важное В непостоянно-солнечной атмосфере, – Зеленский подробно описал, как и о чем говорил с Байденом

Зеленский посетил Украинский дом

После двухчасовых переговоров с президентом США Джо Байденом наш глава государства отправился в Конгресс , где встретился с представителями украинского кокуса (группы поддержки), общественными деятелями и журналистами.

Также он вместе с супругой посетили недавно открытый Украинский дом в Вашингтоне. Там президент Зеленский пообщался с украинцами, проживающих в США, и рассказал о своих впечатлениях после переговоров с Байденом.

Главное, что Соединенные Штаты Америки поддерживают Украину, ее суверенитет и независимость,

– сказал он.

Встреча украинской общины Вашингтона с президентом Зеленским: смотрите фото

Обратите внимание: вечером среды, 1 сентября, по местному времени Владимир Зеленский отправится в Калифорнию. Как он сам признался журналистам, там он проведет ряд интересных и важных встреч в Сан-Франциско и Лос-Анджелесе с представителями "технологических цифровых компаний".

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Нормальный мужской разговор, – Зеленский рассказал, как прошла встреча с Байденом.

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