Там он вручил награды представителям украинской общины Соединенных Штатов Америки. А также и рассказал, какие впечатления получил от общения с главой Белого дома Джо Байденом.
Самое важное В непостоянно-солнечной атмосфере, – Зеленский подробно описал, как и о чем говорил с Байденом
Зеленский посетил Украинский дом
После двухчасовых переговоров с президентом США Джо Байденом наш глава государства отправился в Конгресс, где встретился с представителями украинского кокуса (группы поддержки), общественными деятелями и журналистами.
Также он вместе с супругой посетили недавно открытый Украинский дом в Вашингтоне. Там президент Зеленский пообщался с украинцами, проживающих в США, и рассказал о своих впечатлениях после переговоров с Байденом.
Главное, что Соединенные Штаты Америки поддерживают Украину, ее суверенитет и независимость,
– сказал он.
Встреча украинской общины Вашингтона с президентом Зеленским: смотрите фото
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