Зеленский посетил военных на Донбассе еще в начале июня

Владимир Зеленский навестил украинских защитников на передовой. Президент тайно прибыл в Лисичанск, расположенный совсем рядом с Северодонецком.

Речь идет о визите, который состоялся еще 5 июня. Об этом свидетельствуют фотоотчеты от Офиса Президента , передает 24 канал.

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Впоследствии детали поездки обнародовала нардепка от "Слуги народа" Марьяна Безугла . При этом она опубликовала фотографий президента на передовой. Нардепка отметила, что поездка прошла недавно.

Он приехал тогда под обстрелами, скрытно, поддержать и увидеть своими глазами, разобраться. Был с нами,

– написала она.

В сети начали предполагать, что это новая поездка Зеленского в Донбасс. Однако это не так. Фото сделаны еще в начале июня.



Пост Марьяны Безуглой / Скриншот 24 канала

Зеленский на передовой / Фото Офиса Президента

Детали поездки Зеленского на восток

В первую очередь глава государства посетил позиции бойцов в Запорожской области. После этого он уже отправился на восток. Они с главой Офиса Президента были не только в Лисичанске, но и в Соледаре.

Горжусь каждым и каждому, кого встретил. Кому пожимал руку и с кем общался. Кое-что привезли военным – об этом подробно не буду (рассказывать – 24 канал),

– сказал президент.

Однако он рассказал, что от военных тоже несколько привезли для всех украинцев. Владимир Зеленский заметил, что это важно. "Уверенность привезли и крепость. Желаю им здоровья, их родителям поклон, а всем нам победы", - заметил глава Украины.

Президент поблагодарил военнослужащих за то, что они защищают государство в самый сложный период. Также пожелал здоровья их родителям и семьям.

"Передовые позиции наших военных в районе Лисичанска. Ребята выкладываются по полной и защищают государство в самой сложной ситуации. Спасибо, что даете достойный отпор врагу", - подчеркнул Владимир Зеленский.

Он подчеркнул, что наши защитники стоят крепко и мужественно. Благодаря вам у нас и точно будет наша земля и наше государство.

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