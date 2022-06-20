Мовиться про візит, який відбувся ще 5 червня. Про це свідчать фотозвіт від Офісу Президента, передає 24 канал.

Важливо Лисичанськ у вогні: в мережі показали відео жахливих руйнувань міста

Згодом деталі поїздки оприлюднила нардепка від "Слуги народу" Мар'яна Безугла. Разом з цим вона опублікувала фотографій президента на передовій. Нардепка зазначила, що поїздка відбулася нещодавно.

Він приїхав тоді під обстрілами, приховано, підтримати і побачити на власні очі, розібратися. Був з нами,

– написала вона.

У мережі почали припускати, що це нова поїздка Зеленського на Донбас. Однак це не так. Фото зроблені ще на початку червня.



Пост Мар'яни Безуглої / Скриншот 24 каналу

Зеленський на передовій / Фото Офісу Президента

Деталі поїздки Зеленського на Схід

Спершу глава держави відвідав позиції бійців у Запорізькій області. Після цього він вже відправився на Схід. Вони з головою Офісу Президента були не лише в Лисичанську, а й Соледарі.

Пишаюся кожним і кожного, кого зустрів. Кому тиснув руку та з ким спілкувався. Дещо привезли військовим – про це детально не буду (розповідати – 24 канал),

– сказав президент.

Проте він розповів, що від військових теж дещо привезли для всіх українців. Володимир Зеленський зауважив, що це важливо. "Впевненість привезли та міцність. Бажаю їм здоров'я, їхнім батькам уклін, а всім нам перемоги", – зауважив очільник України.

Президент подякував військовослужбовцям за те, що вони захищають державу в найскладніший період. Також побажав здоров'я їхнім батькам і сім'ям.

"Передові позиції наших військових у районі Лисичанська. Хлопці викладаються на повну і захищають державу у найскладнішій ситуації. Дякую, що даєте гідну відсіч ворогу", – наголосив Володимир Зеленський.

Він наголосив, що наші захисники стоять міцно і мужньо. Завдяки вам у нас є й точно буде наша земля і наша держава.