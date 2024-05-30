Источник в посольстве Украины в Эр-Рияде сообщает, что президент Украины Владимир Зеленский может 1 июня посетить Саудовскую Аравию. Целью его визита будет заручиться поддержкой перед мирным саммитом в Швейцарии.

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Будет ряд встреч

Владимир Зеленский, вероятно, прибудет в саудовский портовый город Джидда с коротким визитом. Во время него он встретится с наследным принцем Мохаммедом бин Салманом, фактическим правителем монархии, и другими высокопоставленными чиновниками.

Этот визит является частью усилий Зеленского по обеспечению широкого участия стран в швейцарском саммите мира.

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