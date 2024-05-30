Источник в посольстве Украины в Эр-Рияде сообщает, что президент Украины Владимир Зеленский может 1 июня посетить Саудовскую Аравию. Целью его визита будет заручиться поддержкой перед мирным саммитом в Швейцарии.
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Будет ряд встреч
Владимир Зеленский, вероятно, прибудет в саудовский портовый город Джидда с коротким визитом. Во время него он встретится с наследным принцем Мохаммедом бин Салманом, фактическим правителем монархии, и другими высокопоставленными чиновниками.
Этот визит является частью усилий Зеленского по обеспечению широкого участия стран в швейцарском саммите мира.
США примут участие в Саммите мира
- В Швейцарии 15 – 16 июня пройдет Саммит мира. Стало известно, что США таки примут в нем участие. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер рассказала, что США будут участвовать в украинском Саммите мира. Перед этим СМИ писали, что президент Джо Байден не сможет присутствовать.
- По ее словам, США принимали активное участие в каждом из предыдущих украинских мирных саммитов.
- В то же время она сказала, что пока нет более конкретной информации относительно того, будет ли президент Байден на этом саммите.