Джерело в посольстві України в Ер-Ріяді повідомляє, що президент України Володимир Зеленський може 1 червня відвідати Саудівську Аравію. Метою його візиту буде заручитися підтримкою перед мирним самітом у Швейцарії.
Дивіться також Не лише зброєю: Зеленський сказав, як Україна збирається перемагати у війні
Буде низка зустрічей
Володимир Зеленський, ймовірно, прибуде до саудівського портового міста Джидда з коротким візитом. Під час нього він зустрінеться зі спадкоємним принцом Мохаммедом бін Салманом, фактичним правителем монархії, та іншими високопосадовцями.
Цей візит є частиною зусиль Зеленського щодо забезпечення широкої участі країн у швейцарському саміті миру.
США візьмуть участь у Саміті миру
- У Швейцарії 15 – 16 червня пройде Саміт миру. Стало відомо, що США таки візьмуть у ньому участь. Речниця Білого дому Карін Жан-П'єр розповіла, що США братимуть участь в українському Саміті миру. Перед цим ЗМІ писали, що президент Джо Байден не зможе бути присутнім.
- За її словами, США брали активну участь у кожному з попередніх українських мирних самітів.
- Водночас вона сказала, що наразі немає більш конкретної інформації стосовно того, чи буде президент Байден на цьому саміті.