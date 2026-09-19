Участники встречи обсудили сотрудничество Украины со странами Карпатского макрорегиона, поддержку молодежи и важность ее возвращения в Украину.

Как Зеленский пошутил о своем возрасте?

Во время общения с молодежью президент пошутил, что возраст молодежи нужно увеличить.

Молодежь сейчас – это какой возраст? А какой закон нужно принять, чтобы он доходил до 45? Министр по делам молодежи и спорта – подготовьте! Очень хочется быть среди молодежи,

– сказал Зеленский.

Обратите внимание! Согласно законодательству Украины, в частности Закону "Об основных принципах молодежной политики", молодежью считаются лица в возрасте от 14 до 35 лет включительно.

Президент также признал, что качество общежитий для студентов "так себе", а иногда даже "ужасное".

В то же время он рассказал, что Кабмин утвердил программу по восстановлению общежитий.

Зеленский верит, что молодежь вернется в Украину

Зеленский выразил уверенность в том, что после войны украинцы, выехавшие за границу, вернутся. Впрочем, назвать процент таких людей президент пока не может.

Глава государства призвал правительство активнее рассказывать о доступных государственных программах поддержки приобретения жилья.

Президент подчеркнул, что Украина должна создавать условия, при которых молодежь будет оставаться в стране, а иностранцы будут приезжать, чтобы помогать ей восстанавливаться и развиваться.

Напомним, 18 сентября в Карпатах прошел первый саммит нового регионального формата C8 –"Карпатская восьмерка". В него входят Украина, Польша, Словакия, Чехия, Румыния, Венгрия, Австрия и Сербия.