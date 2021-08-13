Возвращаем Украине утраченные части, – Зеленский об оригинале Конституции Пилипа Орлика

Оригинал латинской версии Конституции Филиппа Орлика уже в Украине. Документ для экспозиции установили в Софии Киевской.

Увидеть воочию Конституцию могут все желающие с 16 августа. Президент Украины Владимир Зеленский от себя порекомендовал непременно увидеть этот исторический документ.

Напомним Оригинал Конституции Пилипа Орлика уже в Софии Киевской: фото

"Полотно нашей истории имеет тысячу лет"

Впервые за более чем 300 лет в Украине оказался один из важнейших документов, заложивших основу нашей государственности – Конституция Филиппа Орлика. Как отметил Зеленский, такое событие – возвращение частей истории, которых не хватает.

Полотно нашей истории имеет тысячу лет, и столько же частей пазла не хватает. Мы возвращаем украинцам эти части,

– написал Зеленский.

Оригинал Конституции уже выставили для осмотра / Фото из инстаграма Владимира Зеленского

По поручению Владимира Зеленского МИД Украины обратилось в Швецию с просьбой получить оригинал документа. Впрочем, стоит отметить, что Конституция будет находиться в Украине временно: впоследствии ее должны вернуть в Национальный архив Швеции.

Оригинал украинской Конституции гетмана Пилипа Орлика хранят в Швеции, поскольку именно там его нашли . Латиноязычный документ хранится в Национальном архиве Швеции (папка "Дела Казачества"). В архив документ попал после раскопок на сельскохозяйственных угодьях.

Вместе с Конституцией Филиппа Орлика в Украину привезли гетманскую булаву. Она, по легенде, после гетмана Ивана Мазепы принадлежала гетману Филиппу Орлику.

Булава, которую экспонируют вместе с Конституцией / Фото из инстаграма Владимира Зеленского

Этот клейнод в Украине также не навсегда: Линчепингская городская библиотека согласилась отдать ее для временного экспонирования.

Оригинальный текст публикации Владимира Зеленского

Полотно нашей истории имеет тысячу лет, и столько же частей пазла не хватает. Мы возвращаем украинцам эти части.

Оригинал Конституции Филиппа Орлика впервые в истории уже в Украине. Советую увидеть этот уникальный исторический документ собственными глазами с 16 августа в Софийском соборе в Киеве