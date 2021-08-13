Побачити на власні очі Конституцію можуть усі охочі із 16 серпня. Президент України Володимир Зеленський від себе порекомендував неодмінно побачити цей історичний документ.

Нагадаємо Оригінал Конституції Пилипа Орлика вже у Софії Київській: фото

"Полотно нашої історії має тисячу років"

Уперше за понад 300 років в Україні опинився один з найважливіших документів, що заклали підґрунтя нашої державності – Конституція Пилипа Орлика. Як відзначив Зеленський, така подія – повернення частин історії, яких бракує.

Полотно нашої історії має тисячу років, і стільки ж частин пазла бракує. Ми повертаємо українцям ці частини,

– написав Зеленський.



Оригінал Конституції вже виставили для огляду / Фото з інстаграму Володимира Зеленського

За дорученням Володимира Зеленського МЗС України звернулося до Швеції з проханням отримати оригінал документу. Втім, варто відзначити, що Конституція перебуватиме в Україні тимчасово: згодом її мають повернути до Національного архіву Швеції.

Зверніть увагу! Оригінал української Конституції гетьмана Пилипа Орлика зберігають у Швеції, оскільки саме там його знайшли. Латиномовний документ зберігається в Національному архіві Швеції (тека "Справи Козаччини"). До архіву документ потрапив після розкопок на сільськогосподарських угіддях.

Разом із Конституцією Пилипа Орлика в Україну привезли Гетьманську булаву. Вона, за легендою, після Гетьмана Івана Мазепи належала Гетьману Пилипу Орлику.



Булава, яку експонують разом із Конституцією / Фото з інстаграму Володимира Зеленського

Цей клейнод в Україні також не назавжди: Лінчопінгська міська бібліотека погодилась віддати її для тимчасового експонування.

Оригінальний текст публікації Володимира Зеленського

Полотно нашої історії має тисячу років, і стільки ж частин пазла бракує. Ми повертаємо українцям ці частини.



Оригінал Конституції Пилипа Орлика вперше в історії вже в Україні. Раджу побачити цей унікальний історичний документ на власні очі з 16 серпня в Софійському соборі в Києві