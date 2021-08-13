Побачити на власні очі Конституцію можуть усі охочі із 16 серпня. Президент України Володимир Зеленський від себе порекомендував неодмінно побачити цей історичний документ.
Нагадаємо Оригінал Конституції Пилипа Орлика вже у Софії Київській: фото
"Полотно нашої історії має тисячу років"
Уперше за понад 300 років в Україні опинився один з найважливіших документів, що заклали підґрунтя нашої державності – Конституція Пилипа Орлика. Як відзначив Зеленський, така подія – повернення частин історії, яких бракує.
Полотно нашої історії має тисячу років, і стільки ж частин пазла бракує. Ми повертаємо українцям ці частини,
– написав Зеленський.
Оригінал Конституції вже виставили для огляду / Фото з інстаграму Володимира Зеленського
За дорученням Володимира Зеленського МЗС України звернулося до Швеції з проханням отримати оригінал документу. Втім, варто відзначити, що Конституція перебуватиме в Україні тимчасово: згодом її мають повернути до Національного архіву Швеції.
Разом із Конституцією Пилипа Орлика в Україну привезли Гетьманську булаву. Вона, за легендою, після Гетьмана Івана Мазепи належала Гетьману Пилипу Орлику.
Булава, яку експонують разом із Конституцією / Фото з інстаграму Володимира Зеленського
Цей клейнод в Україні також не назавжди: Лінчопінгська міська бібліотека погодилась віддати її для тимчасового експонування.
Оригінальний текст публікації Володимира Зеленського
Полотно нашої історії має тисячу років, і стільки ж частин пазла бракує. Ми повертаємо українцям ці частини.
Оригінал Конституції Пилипа Орлика вперше в історії вже в Україні. Раджу побачити цей унікальний історичний документ на власні очі з 16 серпня в Софійському соборі в Києві