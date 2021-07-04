Украинский лидер подчеркнул, что "наши страны объединяют демократические ценности и стремление к свободе". Зеленский отметил дружбу между 2 государствами и стратегическое партнерство.

Заметьте Не просто встреча ради встречи, – Кулеба о предстоящем разговоре Зеленского и Байдена

Наша дружба и стратегическое партнерство творят общую историю успеха. Благодарен Штатам за неизменную поддержку суверенитета Украины,

– отметил Зеленский.

День Независимости США: главное