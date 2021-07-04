Український лідер наголосив, що "наші країни об'єднують демократичні цінності та прагнення свободи". Зеленський наголосив: між 2 державами є дружба та стратегічне партнерство.

Зауважте Не просто зустріч заради зустрічі, – Кулеба про майбутню розмову Зеленського і Байдена

Наша дружба і стратегічне партнерство творять спільну історію успіху. Вдячний Штатам за незмінну підтримку суверенітету України,

– наголосив Зеленський.

День Незалежності США: головне