Український лідер наголосив, що "наші країни об'єднують демократичні цінності та прагнення свободи". Зеленський наголосив: між 2 державами є дружба та стратегічне партнерство.
Зауважте Не просто зустріч заради зустрічі, – Кулеба про майбутню розмову Зеленського і Байдена
Наша дружба і стратегічне партнерство творять спільну історію успіху. Вдячний Штатам за незмінну підтримку суверенітету України,
– наголосив Зеленський.
День Незалежності США: головне
- День незалежності у США відзначають 4 липня.
- Цього дня у 1776 році ухвалили Декларацію незалежності США від Великої Британії.
- День незалежності як федеральне свято відзначають з 1870 року.
- Водночас Декларацію незалежності США від Великої Британії підписали не 4 липня. Саме тому один з батьків-засновників Штатів до кінця життя був переконаний, що День незалежності варто відзначати 2 липня. Тоді за документ проголосував Континентальний конгрес.
- Массачусетс став першим штатом, де День незалежності утвердили як державне свято. Це сталося у 1781 році.
- Американці дуже люблять це свято. Вони подарували йому низку цікавих традицій.