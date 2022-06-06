Глава Украины поздравил Ее Величество в соцсетях. Поздравление опубликовали 5 июня.

К теме Мировые звезды и королевская семья: какой была грандиозная платиновая вечеринка в честь Елизаветы II

Президент поблагодарил Елизавету II за поддержку Украины

Благодарен за поддержку в борьбе за нашу свободу и независимость. Желаю Ее Величеству благополучия, а народу – мира и процветания,

– написал Владимир Зеленский.

Отметим, что 70-летие того, как королева взошла на престол, начали праздновать 2 июня. К этой важной дате выпустили новый портрет Ее Величества. Елизавета II стала первым в истории монархом, правившим в течение столь длительного времени.

В Британии устроили торжественный концерт на праздник

По случаю платиновой годовщины в Великобритании устроили грандиозный концерт 4 июня. На вечеринку приехали все члены королевской семьи. Во дворе Букингемского дворца собрались более 22 тысяч британцев. При чем сама Елизавета II не присутствовала, а наблюдала за праздником по телевизору.

С юбилеем британскую королеву поздравили многие мировые политики, в частности, президент Джо Байден и Папа Римский Франциск.

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Позиция Великобритании по войне в Украине: последние новости

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес сообщил, что Лондон может предоставить Украине дальнобойные ракетные системы M270. Они поражают цели за 80 километров.

Лондон и Брюссель договорились о запрете на страхование судов, перевозящих российскую нефть.

Премьер Борис Джонсон убежден, что Украина выстоит в противостоянии с Россией. Также глава правительства призвал другие страны передать украинцам реактивные системы залпового огня.

Министр обороны Лиз Трасс заявила, что если Владимир Путин выиграет эту войну, мир больше никогда не будет чувствовать себя в безопасности.

Британия и США жестко отреагировали на предложение ослабить санкции против России в обмен на "зерновой коридор".

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