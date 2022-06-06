Глава Украины поздравил Ее Величество в соцсетях. Поздравление опубликовали 5 июня.
К теме Мировые звезды и королевская семья: какой была грандиозная платиновая вечеринка в честь Елизаветы II
Президент поблагодарил Елизавету II за поддержку Украины
Благодарен за поддержку в борьбе за нашу свободу и независимость. Желаю Ее Величеству благополучия, а народу – мира и процветания,
– написал Владимир Зеленский.
Отметим, что 70-летие того, как королева взошла на престол, начали праздновать 2 июня. К этой важной дате выпустили новый портрет Ее Величества. Елизавета II стала первым в истории монархом, правившим в течение столь длительного времени.
В Британии устроили торжественный концерт на праздник
По случаю платиновой годовщины в Великобритании устроили грандиозный концерт 4 июня. На вечеринку приехали все члены королевской семьи. Во дворе Букингемского дворца собрались более 22 тысяч британцев. При чем сама Елизавета II не присутствовала, а наблюдала за праздником по телевизору.
С юбилеем британскую королеву поздравили многие мировые политики, в частности, президент Джо Байден и Папа Римский Франциск.
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Позиция Великобритании по войне в Украине: последние новости
- Министр обороны Великобритании Бен Уоллес сообщил, что Лондон может предоставить Украине дальнобойные ракетные системы M270. Они поражают цели за 80 километров.
- Лондон и Брюссель договорились о запрете на страхование судов, перевозящих российскую нефть.
- Премьер Борис Джонсон убежден, что Украина выстоит в противостоянии с Россией. Также глава правительства призвал другие страны передать украинцам реактивные системы залпового огня.
- Министр обороны Лиз Трасс заявила, что если Владимир Путин выиграет эту войну, мир больше никогда не будет чувствовать себя в безопасности.
- Британия и США жестко отреагировали на предложение ослабить санкции против России в обмен на "зерновой коридор".
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