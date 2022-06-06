Глава України привітав Її Величність у соцмережах. Привітання опублікували 5 червня.

До теми Світові зірки й королівська сім'я: якою була грандіозна платинова вечірка на честь Єлизавети II

Президент подякував Єлизаветі II за підтримку України

Вдячний за підтримку в боротьбі за нашу свободу та незалежність. Бажаю Її Величності добробуту, а народу – миру та процвітання,

– написав Володимир Зеленський.

Зазначимо, що 70-річницю того, як королева зійшла на престол, почали святкувати 2 червня. До цієї важливої дати випустили новий портрет Її Величності. Єлизавета ІІ стала першим в історії монархом, який правив протягом такого тривалого часу.

У Британії влаштували урочистий концерт на свято

З нагоди платинової річниці у Великій Британії влаштували грандіозний концерт 4 червня. На вечірку приїхали всі члени королівської родини. На подвір'ї Букінгемського палацу зібрались понад 22 тисячі британців. При чому сама Єлизавета ІІ присутня не було, а спостерігала за святом по телевізору.

З ювілеєм британську королеву привітали багато світових політиків, зокрема, і президент Джо Байден та Папа Римський Франциск.

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Позиція Великої Британії щодо війни в Україні: останні новини

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес повідомив, що Лондон може надати Україні далекобійні ракетні системи M270. Вони вражають цілі за 80 кілометрів.

Лондон та Брюссель домовились про заборону на страхування суден, які перевозять російську нафту.

Прем'єр Борис Джонсон переконаний, що Україна вистоїть у протистоянні з Росією. Також главам уряду закликав інші країни передати українцям реактивні системи залпового вогню.

Міністерка оборони Ліз Трасс заявила, якщо Володимир Путін виграє цю війну, світ більше ніколи не почуватиметься в безпеці.

Британія та США жорстко відреагували на пропозицію послабити санкції проти Росії в обмін на "зерновий коридор"

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