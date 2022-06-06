Глава України привітав Її Величність у соцмережах. Привітання опублікували 5 червня.
До теми Світові зірки й королівська сім'я: якою була грандіозна платинова вечірка на честь Єлизавети II
Президент подякував Єлизаветі II за підтримку України
Вдячний за підтримку в боротьбі за нашу свободу та незалежність. Бажаю Її Величності добробуту, а народу – миру та процвітання,
– написав Володимир Зеленський.
Зазначимо, що 70-річницю того, як королева зійшла на престол, почали святкувати 2 червня. До цієї важливої дати випустили новий портрет Її Величності. Єлизавета ІІ стала першим в історії монархом, який правив протягом такого тривалого часу.
У Британії влаштували урочистий концерт на свято
З нагоди платинової річниці у Великій Британії влаштували грандіозний концерт 4 червня. На вечірку приїхали всі члени королівської родини. На подвір'ї Букінгемського палацу зібрались понад 22 тисячі британців. При чому сама Єлизавета ІІ присутня не було, а спостерігала за святом по телевізору.
З ювілеєм британську королеву привітали багато світових політиків, зокрема, і президент Джо Байден та Папа Римський Франциск.
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Позиція Великої Британії щодо війни в Україні: останні новини
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