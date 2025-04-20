Зеленский обратился к украинцам по случаю Пасхи

Поздно вечером 19 апреля президент Зеленский поздравил украинцев с Пасхой. Глава государства напомнил, что российская армия сегодня одна из самых больших угроз для христианских церквей и верующих.

Президент отметил, что для миллионов украинцев Пасха – один из самых больших праздников. Впрочем, из-за российской агрессии многие из них, к сожалению, будут идти к разрушенным или поврежденным церквям, передает 24 Канал.

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Обращение Зеленского

Владимир Зеленский заявил, что российская армия – одна из самых больших угроз христианским церквям и верующим.

За годы полномасштабной войны 67 украинских священников, пасторов и монахов были убиты или замучены российскими оккупантами. 640 религиозных объектов было уничтожено, большинство из них христианские.

Выступление президента по случаю Пасхи: смотрите видео

Президент рассказал, что Украина восстанавливает изуродованные врагом церкви, освобождает из вражеского плена священников и пасторов, делает все, чтобы защитить города и села и жизнь людей в них.

Мы возвращаем возможность верить – верить, что зло и руины не победят. Спасибо всем, кто помогает,

– подытожил Зеленский.