Зеленский поздравил украинцев с 7 годовщиной освобождения Мариуполя от оккупантов

В Украине 13 июня отмечают День освобождения города Мариуполя от российских захватчиков. Президент Владимир Зеленский поздравил граждан с седьмой годовщиной памятного события.

Глава государства отметил, что именно благодаря мужественным действиям наших военных и несокрушимой вере украинцев в городе снова поднят Государственный флаг Украины.

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Мирное небо и сине-желтые флаги должны появиться в каждом уголке нашей страны. И на востоке Украины, и в Крыму. Мы в это искренне верим и делаем для этого все возможное,

– подчеркнул президент.

Освобождение Мариуполя: как это было

Утром 13 июня 2014 года Нацгвардия и добровольцы полка "Азов" начали антитеррористическую операцию в Мариуполе. Они ликвидировали несколько боевиков и задержали более 20 человек.

Никто из мирных жителей города серьезно не пострадал. После освобождения Мариуполя началась наступательная операция по всему Донбассу. Именно эти действия украинских защитников помешали дальнейшей оккупации нашей страны

Украинская армия освободила Мариуполь от российских оккупантов: смотрите видео