В Киеве торжественно подняли Государственный флаг, Зеленский эмоционально обратился к украинцам

Сегодня Украина отмечает День Государственного флага - желто-голубого флага, который почитают во всем мире. В этот день президент Украины поздравил граждан нашего государства с праздником.

Собственно, Владимир Зеленский принял участие в торжественном мероприятии по случаю Дня Государственного флага Украины, информирует 24 Канал. В частности, на церемонии присутствуют многие чиновники, среди которых – Кирилл Буданов, Рустем Умеров, Алексей Резников и другие.

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Президент Украины поздравил народ с Днем Государственного флага

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам, всем, кто защищает наше государство, всем, кто работает ради нашего государства, всем, кто "чувствует Украину своим собственным домом".

Сегодня мы, как и всегда, накануне нашего Дня Независимости Украины чтим украинские национальные цвета – наш Флаг, который ведет украинский народ сквозь историю на протяжении веков. Мы объединены этими цветами, мы объединены этим знаменем со многими поколениями украинцев, которые сражались ради Украины, которые освобождали от захватчиков нашу землю, которые мечтали о независимой Украине, и которые творили нашу национальную государственность,

– начал свою речь гарант Украины.

Президент подчеркнул, что в наших сине-желтых цветах весь опыт украинского народа, память украинцев и путь Украины, который никогда не был легким, но сделал наших людей такими.

"Именно такими смелыми, какими люди казацкого рода были и будут всегда, такими сильными, которые вдохновляют весь мир, возвращая не только для себя, но и для людей других народов уверенность, что в нашем мире все же есть место для справедливости", – сказал он.

Потому что мы сейчас в этой войне, как отметил лидер, в первую очередь отвоевываем для Украины, для украинцев именно право на справедливость, на свое, на свою свободу, на свое национальное достоинство, на свою безопасность, на свое собственное государство.

"И на то что преступники, которые пришли разрушить Украину и принесли руины именно в наш дом, точно будут иметь руины у себя дома", – подчеркнул президент.

По его словам, исторический путь Украины и дух наших национальных цветов научил нас тому, что украинское идет вверх, что Украина укрепляется и достигает своих целей только при условии, когда наши люди действительно вместе, "в единстве ради сине-желтого флага, ради Украины, когда мы узнаем родных, увидев сине-желтую ленту, когда мы друг другу собратья, когда мы заботимся об Украине вместе и защищаем Украину вместе и когда это наше украинское единство в решающие моменты не сбить никакими внутренними спорами, мы достигаем результатов вместе – таких, которые меняют историю".

Президент Зеленский подчеркнул, что мы живем в определяющее время для Украины, "мы защищаем независимость и защитим", заверил он.

Лидер государства указал, что мы вытесняем из Украины оккупанта и "не дадим покоя его триколорам". Он отметил, что мы должны отстроить Украину, наш дом после этой войны.

Чтобы наш украинский сине-желтый (флаг – 24 Канал) развевался так, как этого заслуживает Украина, над гордой землей и посреди безопасной свободной и европейской жизни. Слава всем, кто воюет и работает ради Украины. Вечная благодарность всем Героям разных времен, которые боролись ради Украины. Слава Украине,

– резюмировал свое выступление президент.

После речи Владимира Зеленского торжественно заиграл украинский гимн, во время которого подняли Государственный флаг Украины.