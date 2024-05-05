Зеленский поздравил украинцев с Пасхой

Владимир Зеленский 5 мая записал к украинцам обращение по случаю светлого праздника Пасхи. Президент подчеркнул, что Украина уже 802 дня противостоит мраку.

Мы отмечаем сегодня великий праздник – Воскресение Господне. Пасха. Пасха символизирует освобождение души человека от рабства зла и тьмы. Победу добра и справедливости, победу жизни над смертью.

За все это мы боремся 802 дня подряд. 802 дня, когда воля противостоит мраку, доблесть противостоит террору. 802 дня нашего сопротивления, которые можно описать словами из Евангелия от Иоанна: "А Свет во тьме светит, и тьма не окутала его..."

Эти же слова посвящены одной из выставок Софийского собора, где я нахожусь сейчас. Она и другие работы разных украинских художников вместе несут в себе глубокий смысл. Это иконы на ящиках от боеприпасов. Пропитанные дымом нашей земли и духом нашего народа. Символы больших испытаний и большой силы, которая помогает нам их преодолевать. Каждая из этих икон – словно божественное проявление. Доказательство того, что небо с нами. Ответ на вопрос, почему украинцы выстояли. Потому что в самых тяжелых обстоятельствах и в самые темные времена мы способны рождать свет. На обожженных огнем и горем досках, из измученных страданиями украинских городов и сел. Соединяя, на первый взгляд, несовместимое: войну и Господа. Побеждая зло верой. Побеждая беду надеждой.

Вглядевшись в эти иконы, можно понять чувства всего нашего народа. Зеркало, которое отражает нашу действительность во времена войны. И уже пройденный путь, и эта Пасха, и все наше настоящее. Именно такой вид сегодня имеют наши обереги. Именно так сегодня мы чувствуем Бога, который защищает нас руками наших воинов. Именно так мы видим покровительство небесных сил, воплощенное в Силах безопасности и обороны Украины. Каждого украинца и каждой украинки, которые отдают себя священному делу – обороне родной земли от тьмы и зла.

На этих иконах – имена героев, которые отдали жизнь, чтобы нас защитить. Которые показали: украинцы становятся на колени только в молитве. И никогда – перед захватчиками и оккупантами.

Библия учит нас любви к ближнему. А настоящее показало нам истинное значение этого слова. Когда даже за сотни километров друг от друга мы поддерживаем и помогаем друг другу. Защищаем друг друга. Молимся друг за друга. Когда все мы стали друг другу ближе, друг другу ближними. А бывший сосед, что постоянно набивался нам в братья, для нас далек на века. Он нарушил все заповеди, потребовал наш дом, пришел нас убивать. Мир видит это.

Бог знает это. И мы верим: у Бога на плече – шеврон с украинским флагом. Поэтому с таким союзником жизнь точно победит смерть.

Преодолевая общий путь, чувствуя общую боль, всех нас объединяет сегодня одна общая молитва. За всех наших бойцов, которые встречают Пасху в окопах и на позициях. За наших воинов света, которые сдерживают демонов на всех направлениях. За тех, кто придерживается в жизни еще одной заповеди: защищать Украину. За то, чтобы все они возвращались живыми.

За всех наших гражданских людей, которые ежедневно тяжело работают, чтобы государство было крепким, чтобы успешно преодолевала нечистую. За тех, кто живет и работает для этого.

За всех наших детей. Не по возрасту мужественных мальчиков и девочек, у которых Россия украла детство, но которые, несмотря на все, не разучились улыбаться и верить в чудо.

За всех наших матерей и отцов, у которых забрали счастливую, спокойную старость. И которые, несмотря на все, держатся и заботятся о нас.

За все наши города и села, которые должны чувствовать Господню благодать, а не постоянный террор зла. Над которыми нависли черные тучи и летят бомбы и ракеты тех, кому место в аду, а не в украинском небе.

За наши земли и наших людей, чей дух не сломить. Помня слова, которые написаны в Софии над Орантой и которые оправдались в нашей жизни: "Бог среди города, и он не пошатнется. Бог поможет ему перед рассветом".

Сегодня наша молитва – за всех украинцев, которые ждут этого рассвета и непременно увидят его. Дождутся мира, правды и Бога, который вернется на выжженную землю. Усеянную шрамами в виде воронок и траншей. Вернется тишиной, покоем, цветами вместо мин на полях. Вернется детским смехом вместо рева воздушной тревоги. Свет, который вернется на всю нашу Господом данную землю, на все территории, которые чертями временно оккупированы. Бог вернется в Мариуполь. На терриконы и побережья морей. Так всегда было. Так точно будет. Я верю в это каждый день, а особенно в этот великий день в этом великом месте. История которого напоминает: ни ордынское нашествие, ни нацистская оккупация, ни российский террор не смогут стереть нас с лица Земли.

Пусть небеса укрепляют нашу волю в битве против неволи. Дадут мужество для новых достижений и мудрость, чтобы ценить все, что уже получили. Силу, чтобы сохранить единство. Единство, чтобы приумножить силу. Пусть всем, кто отдал жизнь за Украину, Бог подарит вечный покой их душам и вечный мир их потомкам. Всем нашим детям и внукам, всем нашим будущим поколениям. Которые имеют святое право знать, что такое мирная Пасха в мирной Украине.