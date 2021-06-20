В это время мы чувствуем большой духовный подъем, – Зеленский поздравил украинцев с Троицей

Президент Владимир Зеленский поздравил украинцев с Зелеными праздниками. Глава государства отметил, что в это время люди набираются сил и энергии.
Поздравление главы государства опубликовали на сайте официального представительства и в инстаграме. Президент пожелал счастья, согласия и любви каждому человеку.
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Президент пожелал, чтобы дома наполнились теплом и благодатью
Сердечно поздравляю вас с Днем Святой Троицы. В это радостное праздничное время мы чувствуем большой духовный подъем, набираемся энергии и силы, наслаждаемся благоуханием разнотравья и теплым дружеским общением,
– сказал президент.
Зеленский пожелал, чтобы дома украинцев наполнились теплом и благодатью. Также от президента прозвучало "хороших праздников".
Что известно о празднике Троицы
- Троицу или Зеленые праздники христиане восточного обряда в этом году отмечают 20 июня.
- Этот праздник входит в перечень крупнейших в году.
- Дату высчитывают на 50 день после Пасхи.
- По традиции, в этот день дома и двор украшают зеленью.