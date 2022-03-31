Зеленский предложил Австралии присоединиться к послевоенному восстановлению Херсона

Владимир Зеленский 31 марта выступил перед парламентом Австралии. Он призвал государство присоединиться к восстановлению Украины после войны.

В частности, президент предложил присоединиться к программе восстановления побережья Черного и Азовского морей. Об этом сообщает 24 канал.

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Ваше государство предоставило нашему специальный статус страны-единомышленника. Но мы не только в мыслях родственны, мы родственны и в мечтах. Поэтому я приглашаю вашу страну присмотреться к нашим южным регионам, к нашему побережью Черного и Азовского морей,

– сказал Зеленский.

Политик отметил, что восстановление украинских портов, развитие Херсона и восстановление морской отрасли Украины может являться особым вкладом Австралии в стабильность после войны.

Он также призвал Австралию помочь нам с вооружением. В частности, предоставить Украине бронемашину Bushmaster.

Зеленский выразил надежду, что украинское общество в Австралии будет поддерживать свою Родину.

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