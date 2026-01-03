Зеленский предложил Шмыгалю должность первого вице-премьера и министра энергетики
Однако, накануне президент объявил, кто новым министром обороны станет Михаил Федоров. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение Владимира Зеленского.
Что сказал Зеленский о назначении Шмыгаля?
Встреча Зеленского и Шмыгаля состоялась в субботу, 3 января.
Президент поблагодарил за "системную работу" в Минобороны и процессы, которые были активизированы для обеспечения защиты Украины.
Именно такая системность необходима сейчас для украинской энергетики. Это важно, чтобы после каждого российского удара мы могли оперативно восстанавливать разрушенное и чтобы развитие украинской энергетики было стабильным и достаточным для украинских потребностей,
– сказал президент.
Он добавил, что были консультации с премьер-министром Юлией Свириденко.
Также Зеленский рассчитывает на поддержку парламентариев о передаче должности первого вице-премьер-министра и министра энергетики Денису Шмыгалю.
Другие главные назначения Зеленского
2 января Владимир Зеленский назначил Олега Иващенко начальником ГУР. Ранее Иващенко руководил Службой внешней разведки.
Зато руководителю ГУР Кириллу Буданову президент предложил должность главы Офиса Президента. Генерал уже согласился.
Также президент Зеленский заявил, что Михаил Федоров возглавит Министерство обороны Украины.