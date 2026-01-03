Зеленский предложил Шмыгалю должность первого вице-премьера и министра энергетики

Однако, накануне президент объявил, кто новым министром обороны станет Михаил Федоров. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение Владимира Зеленского.

Что сказал Зеленский о назначении Шмыгаля?

Встреча Зеленского и Шмыгаля состоялась в субботу, 3 января.

Президент поблагодарил за "системную работу" в Минобороны и процессы, которые были активизированы для обеспечения защиты Украины.

Именно такая системность необходима сейчас для украинской энергетики. Это важно, чтобы после каждого российского удара мы могли оперативно восстанавливать разрушенное и чтобы развитие украинской энергетики было стабильным и достаточным для украинских потребностей,

– сказал президент.

Он добавил, что были консультации с премьер-министром Юлией Свириденко.

Также Зеленский рассчитывает на поддержку парламентариев о передаче должности первого вице-премьер-министра и министра энергетики Денису Шмыгалю.

Другие главные назначения Зеленского